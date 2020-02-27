رياضة | بعد إيطاليا .. فيروس كورونا يهدد الكرة الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إيطاليا .. فيروس كورونا يهدد الكرة الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه تم تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية مدريد وذلك عقب ساعات من الإعلان عن وجود حالة مصابة بنفس الفيروس في مدينة برشلونة.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأنه تم تسجيل أول حالة مصابة بهذا الفيروس في مدينة مدريد وأن هذا الأمر يهدد إقامة مباريات الدوري الإسباني في الفترة المقبلة.

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وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه تم تأجيل العديد من المباريات في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع خوفًا من تفشي الفيروس في بعض أقاليم إيطاليا وقد يحدث هذا الأمر كذلك في الدوري الإسباني.

وجاءت تلك التقارير قبل أيام فقط من كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل والذي يستضيف فيه ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو.