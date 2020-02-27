رياضة | ديمبيلي يتمسك بالبقاء في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمبيلي يتمسك بالبقاء في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بالاستمرار مع فريق برشلونة ورفض فكرة الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن "ديمبلي" يريد البقاء داخل النادي الكتالوني في الموسم المقبل، ويرفض مغادرة برشلونة خلال الصيف المقبل، ويسعي بقوة لإستعادة مستواه والتواجد في تشكيلة الفريق بالموسم المقبل.

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وواجه عثمان ديمبلي انتقادات عنيفة خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع مستواه وعدم تأقلمه مع برشلونة، بالإضافة لتكرار اصابته وغيابه فترات طويلة عن مباريات الفريق الكتالوني.

ورغم ما حدث لـ"ديمبلي" والانتقادات الذي تعرض له لكنه يرفض الاستسلام ويريد البقاء مع برشلونة الموسم المقبل.

ويغيب عثمان ديمبلي عن الملاعب في الفترة الحالية، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في شه نوفمبر الماضي، حيث كان من الفترض عودته قبل أسابيع ولكنه تعرض لإنتكاسة ويغيب عن الفريق حتي نهاية الموسم.