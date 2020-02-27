رياضة | صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن مانشستر سيتي صدمتين موجعتين وذلك على الرغم من الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو برنابيو.

وكشفت التقارير الصحفية أن مدافع بينيامين ميندي مدافع مانشستر سيتي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 29 وبالتالي سيغيب عن مباراة العودة التي ستقام على ملعب الإتحاد معقل مانشستر سيتي بسبب تراكم البطاقات.كما أشارت التقارير الصحفية إلى أنه في الدقيقة 32 إضطر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لإجراء تغيير إضطراري بخروج المدافع إيميرك لابورت بسبب الإصابة ودخول البرازيلي فرناندينيو بدلاً منه