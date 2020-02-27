رياضة | برشلونة يصدم جمهوره بسبب هالاند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم جمهوره بسبب هالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة كانت لديه فرصة رائعة للغاية للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في الصيف الماضي لكن النادي الكتالوني رفض الصفقة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الأمانة الفنية في برشلونة رأت أن النجم النرويجي لا يتناسب مع طموحات النادي وأن المطلوب مهاجم يمتلك قدرات أفضل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسئولي برشلونة كانوا يعتقدون أن هالاند لا يمتلك مواصفات اللعب لبرشلونة كما أنهم قيموا هالاند بأنه ضعيف في القدرات التقنية في إستلام الكرات وتمريرها.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هالاند البالغ من العمر 19 عامًا خاض منذ ذلك الوقت مع فريقي ريد بول سالزبورج النمساوي وبروسيا دورتموند الألماني 40 مباراة واستطاع تسجيل 30 هدف وصنع 8 تمريرات حاسمة.