الامارات | محمد صلاح يتعرض لمؤامرة والأرقام تنصفه.. “وأسألوا ميسي”

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتعرض لمؤامرة والأرقام تنصفه.. “وأسألوا ميسي” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد صلاح لا يحظى بالتكريم المناسب في ليفربول، جمهور ليفربول يبحث عن بديل لمحمد صلاح، من الممكن الإستغناء عن محمد صلاح ولكن لا يمكن الإستغناء عن ماني وفيرمينيو، محمد صلاح أناني، عبارات كثيرة نسمعها كل فترة على اللاعب المصري نجم وهداف فريق ليفربول بعد كل مباراة لا يكون فيها اللاعب بكامل لياقته أو يقدم مستوى أقل مما يتوقع الجمهور الإنجليزي، ليبدأ بعد ذلك الجمهور في التغريد والتعليق على مواقع التواصل الإجتماعي بمختلف العبارات.

حساب ليفربول الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، شعر بما يمر به محمد صلاح، فقام منذ يومين بنشر صورة للاعب بمفرده معلقاً "OUR KING"، "الملك"، وقد تأتي الصورة بالتأكيد دعم للاعب والتواجد معه، ولاقت الصورة العديد من التعليقات الداعمة للاعب ومعاتبه من البعض على التأخر بنشر صورة بهذه الطريقة لدعم اللاعب معنوياً,

ما يحدث مع محمد صلاح لم يمر مرور الكرام على نجوم الفريق الإنجليزي السابق حيث يرى أسطورة ليفربول جيمي كاريجر أن جماهير الريدز تنتقص من النجم المصري محمد صلاح رغم كل ما يقوم به من أجل النادي، وأضاف: "أعتقد أنه لا يحصل على الدعم الكافي في ليفربول، وأعتقد أن التقدير الذي يحصل عليه من جماهير النادي أقل مما يستحق”، هجوم إعلامي كبير يتعرض له اللاعب المصري في هذا التوقيت وربط رحيله بالتعاقد مع عدد من نجوم العالم مثل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.

ورغم كل ما يحدث فإن الأرقام التي حققها المصري محمد صلاح منذ أن انضم إلى ليفربول في موسم 2017 تؤكد أنه ثاني أفضل الهدافين وصناع الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أحرز الأول 88 هدف وصنع 37 بمجموع 125 حين أحرز محمد صلاح 69 هدفاً وصنع 24 بمجموع 93 منذ أن انضم إلى الفريق.

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ويأتي في المرتبة الثالثة تشيرو إيموبيلي، لاعب لاتسيو الإيطالي حيث أحرز 71 هدف وصنع 21 ثم ليفادونيسكي بمجموع 83 حيث أحرز 76 هدف وصنع 12 هدفاً، ثم يأتي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس في المركز الخامس بمجموع 83 حيث أحرز 68 هدف وصنع 15 فقط

محمد صلاح وريال مدريد

ومن جانب أخر عادت الأخبار التي تربط بين اللاعب والرحيل إلى ريال مدريد حيث نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية تقريرًا من شبكة "ديسمارك" الإسبانية أن ريال مدريد يريد التخلص في البداية من جناحه غير الملتزم، جاريث بيل لتمويل صفقة المهاجم المصري، وذكر التقرير أن ريال مدريد إذا نجح في بيع بيل، فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز مستعد للتحرك من أجل ضم محمد صلاح مقابل 150 مليون يورو على الرغم من رغبته في ضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ولكن مغالاة باريس سان جيرمان في طلباتهم المادية من أجل التخلي عن مبابي تجعل محمد صلاح البديل الأنسب حيث من المتوقع أن يطلبوا الحصول على 300 مليون يورو نظير الفرنسي الشاب.