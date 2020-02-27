شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على تشكيل لجنة الأندية بداية من الدور الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، علي تشكيل لجنة الأندية بداية من الدور الثاني من عمر الدوري العام ، بحيث يكون من حق اللجنة ادارة مسابقة الدوري العام وتوزيع الحقوق علي الاندية ، علي ان يكون دور اللجنة الخماسية هو ادارة المنتخبات الوطنية ومسابقة كأس مصر وفقا للائحة.

جاء ذلك بعد الأزمات التي نشبت موخرا علي الساحة الرياضية وتحديدا أحداث مباراتي السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك بالامارات وكذلك مباراة القمة الاخيرة التي تم الغاؤها، لذا ترغب اللجنة في الابتعاد عن هذه المهاترات والتفرغ للمنتخبات خاصة وان اللاءحة تنص علي ذلك.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل القرارات الخاصة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك التى تم إلغاؤها ، وفضل مسئولو الجبلاية إعلان القرارات عقب مباراتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

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وعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، جلسة بأحد فنادق القاهرة لمناقشة أحداث مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والتي تم إلغاؤها بسبب عدم حضور الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة، رغم تأخير المباراة لمدة ساعة لتقام في الثامنة والنصف مساء بدلا من السابعة والنصف. وجاءت جلسة أعضاء اللجنة الخماسية على هامش الاجتماع الذى أقيم مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.

كما تطرقت مسئولة الاتحاد الدولي في جلستها مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى مناقشة النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.

وتنتهى ولاية اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى يوليو وأغسطس المقبلين، على أن يتم إقامة انتخابات لمجلس إدارة جديدة.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على أن يتم انتخاب منصب النائب خلال انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وطرحه للتصويت خلال الانتخابات بدلاً من تأجيله للاختيار من قبل مجلس الإدارة الجديد كما كان يحدث في الدورات الماضية.