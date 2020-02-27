اتحاد الكرة يفتح ملف تشكيل لجنة الأندية بعد أزمة مباراتىّ السوبر والقمة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، علي تشكيل لجنة الأندية بداية من الدور الثاني من عمر الدوري العام ، بحيث يكون من حق اللجنة إدارة مسابقة الدوري العام وتوزيع الحقوق علي الأندية، علي أن يكون دور اللجنة الخماسية هو إدارة المنتخبات الوطنية ومسابقة كأس مصر وفقا للائحة.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل القرارات الخاصة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك التى تم إلغاؤها، وفضل مسئولو الجبلاية إعلان القرارات عقب مباراتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، جلسة بأحد فنادق القاهرة لمناقشة أحداث مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والتي تم إلغاؤها بسبب عدم حضور الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة، رغم تأخير المباراة لمدة ساعة لتقام في الثامنة والنصف مساء بدلا من السابعة والنصف. وجاءت جلسة أعضاء اللجنة الخماسية على هامش الاجتماع الذى أقيم مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.

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كما تطرقت مسئولة الاتحاد الدولي في جلستها مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى مناقشة النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.

وتنتهى ولاية اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى يوليو وأغسطس المقبلين، على أن يتم إقامة انتخابات لمجلس إدارة جديدة.