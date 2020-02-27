تعرف على أبرز مباريات اليوم الخميس

الخميس 27 فبراير 2020

تقام، اليوم الخميس 27 فبراير 2020، مباريات عدة في مختلف البطولات على الصعيدين العربي والأوروبي.



وفي الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي الإماراتي، يلتقي فريقا النصر مع الوحدة، وحتا أمام العين، والشارقة مع الوصل، وأخيراً الظفرة أمام مضيفه عجمان.

وفي الدوري السعودي، تقام مباراتان في افتتاح الجولة الـ20؛ حيث يستضيف التعاون نظيره الهلال، بينما يخرج الأهلي لخوض لقاء قوي مع النصر في الرياض.

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وتقام عدة مباريات في مرحلة الإياب لدور الـ32؛ حيث يلتقي إسبانيول الإسباني مع ضيفه ولفرهامبتون الإنجليزي، ويحل روما الإيطالي ضيفاً على جينت البلجيكي.

ويستضيف أياكس الهولندي نظيره خيتافي الإسباني، وأرسنال مع مع أولمبياكوس اليوناني، ومانشستر يونايتد أمام كلوب بروج البلجيكي.

وفي غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا، يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره لودوجوريتس البلغاري على ملعب "جوزيبي مياتزا".