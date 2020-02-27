شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه العراق اليوم فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2001 اليوم نظيره العراقي في ربع نهائي كاس العرب بالسعودية ، وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالسعودية لمنتخبات الشباب مواليد 2001، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة. وتقام مواجهات الدور ربع النهائى للبطولة يومى الخميس والجمعة على النحو الآتى: الخميس 27 فبراير .. يلتقى منتخب تونس أول المجموعة الأولى نظيره الجزائر ثانى المجموعة الثالثة فى الثانية إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن فهد فى الدمام، بعدها تقام مباراة مصر أول المجموعة الثالثة أمام العراق ثانى المجموعة الأولى فى الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على نفس الملعب.

الجمعة 28 فبراير، يواجه منتخب المغرب أول المجموعة الثانية نظيره الليبى ثانى المجموعة الرابعة فى الثانية إلا ربع ظهرا على ملعب فيصل بن فهد بالرياض، بعدها تقام مباراة السنغال أول المجموعة الرابعة أمام البحرين ثانى المجموعة الثانية فى الخامسة والنصف مساء على نفس الملعب.

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وكان منتخب مصر للشباب تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على الجزائر 4/1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4/2.

وتنظم الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية رحلات أسرية لتشجيع ومساندة منتخب مصر للشباب فى مبارياته ببطولة كأس العرب.

وقال الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب، إن الجالية وجهت دعوات لمساندة منتخب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما آتى بثماره فى المباريات، إذ تواجد قرابة ثلاثة آلاف مشجع لمساندة المنتخب، بينهم مدرج خاص بالعائلات.