شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يدرس رئاسة بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز يوم 7 مارس المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يفكر بجدية في رئاسة بعثة الفريق في هذه المباراة المرتقبة وهو ما سيتحدد خلال الساعات المقبلة ويرغب رئيس النادي في دعم اللاعبين والجهاز الفني من أجل العودة للقاهرة بتأشيرة التأهل للدور نصف النهائي للبطولة الافريقية التي يتطلع الأهلي لحصد لقبها الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013 وتقرر سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا يوم 1 مارس المقبل حيث قرر الجهاز الفني السفر مُبكراً حتى يتأقلم اللاعبون مع الأجواء هناك حتى لا تتكرر مأساة خماسية النسخة الماضية حينما خسر الأهلي من بطل جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية إستعداداً لمواجهة الذهاب أمام صن داونز السبت المقبل ويواصل رينيه فايلر المدير الفني عقد جلساته مع لاعبي الفريق وحشد أسلحته من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية ، وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت أمور لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.

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بعيداً عما سبق ، بدأ مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية خلال الساعات الماضية للحفاظ على حقوق النادى تجاه القرارات التى صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التى وقعت عقب مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك التى فاز فيها الأبيض بركلات الجزاء وجرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي، وتقدم النادى بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التى جاءت جائرةً بحق لاعبى الأهلى، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادى الأهلى بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم فى أوقات مختلفة.. تضمنت مذكرة الأهلى كل الأسانيد التى تتفق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبى الأهلى لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادى سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة فى المواقف المتشابهة، الأمر الذى أثار الكثير من الجدل فى الوسط الرياضى خلال الفترة الماضية.