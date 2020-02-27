شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير في ترتيب المجموعات الثلاث بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات الجولة السادسة عشر لدورى القسم الثانى تغيير كبير في صدارة المجموعات الثلاث بعدما نجح بنى سويف في العودة لصدارة المجموعة الأولى بعدما نجح في الفوز على بترول أسيوط برباعية نظيفة ليرتفع رصيده إلى 34 نقطة ، بينما توقف رصيد البنك الأهلى عند 32 نقطة وتقهقر للمركز الثانى بعد خسارته خارج ملعبه أمام الألومنيوم بهدف مقابل للاشئ الذى رفع رصيده أيضا إلى نفس النقاط من الرصيد في المركز الثالث للمجموعة .

أما المجموعة الثانية فقد واصل سيراميكا كليوباترا سلسلة نتائجه السلبية وتعادل أمام القناة بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول ، وفى المجموعة الثالثة نجح دمنهور في العودة للصدارة عقب فوزه على الحمام بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 33 نقطة مستفيدا من تعادل فاركو أمام غزل المحلة بهدف لمثله ليتقهر أبناء الإسكندرية للمركز الثانى برصيد 31 نقطة ، بينما يأتي المحلة في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

واما عن باقى النتائج فشهدت المجموعة الأولى مواصلة سوهاج بقيادة أحمد كشرى سلسلة نتائجه الرائعة محققا الفوز الثانى على التوالى على حساب ديروط بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة ويرتقى للمركز الخامس ويبتعد عن منطقة الهبوط بينما تجمد رصيد ديروط عند 8 نقاط فى المركز الأخير.

كما نجح المنيا تحت القيادة الفنية الأولى لشديد قناوى فى تحقيق الفوز بثلاثية على الإعلاميين ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 18 نقطة فى المركز التاسع، كما فاز طهطا على تليفونات بنى سويف بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة ، بينما تجمد رصيد التليفونات عند 22 نقطة فى المركز السادس، كما تعادل الفيوم وشبان قنا سلبيا.

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وفى المجموعة الثانية تعادل جمهورية شبين وكوكاكاولا سلبيا ليرتفع رصيد الأول إلى 21 نقطة ، بينما ارتفع رصيد كوكاكولا إلى 18 نقطة ، كما تعادل المريخ البورسعيدى مع منتخب السويس بهدفين لمثليهما ، في الوقت الذى تأجل فيه ثلاث مواجهات وهم الداخلية والترسانة ، والنصر والنجوم ، وبتروجت والزرقا بسبب هطول الامطار بغزارة .

وفى المجموعة الثالثة نجح فريق الرجاء المطروحى في مواصلة عروضه القوية بالفوز على مالية كفر الزيات بأربعة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد أبناء الحمام عند 17 نقطة في المركز التاسع ، كما حقق أبوقير للأسمدة بقيادة احمد الكأس اغلى ثلاث نقاط لهم في المسابقة بالفوز على الاوليمبى بهدفين مقابل للاشئ في لقاء شهد اعتراضات بالجملة من جانب الأجهزة الفنية أدى لطرد المدير الفني للأوليمبى والمدرب العام لأبو قير للأسمدة ليرتفع رصيد أبوقير إلى 23 نقطة في المركز السابع ويبتعد خطوة عن الأندية التي تصارع من أجل البقاء بينما تجمد رصيد الاوليمبى عند 15 نقطة في المركز العاشر ويتعقد موقفه كثيرا بالبقاء بالمسابقة ، كما استعاد بلدية المحلة ذاكرة الإنتصارات بالفوز على بيلا بأربعة أهداف مقابل للاشئ ، كما تعادل المنصورة مع دكرنس بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة يرتفع بها رصيد أبناء الدقهلية إلى 27 نقطة في المركز الرابع ، بينما ارتفع رصيد أبناء دكرنس إلى 25 نقطة في المركز السادس للمجموعة .