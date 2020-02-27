شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه العراق فى ربع نهائى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2001 اليوم نظيره العراقي في ربع نهائي كاس العرب بالسعودية ، وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالسعودية لمنتخبات الشباب مواليد 2001، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة. وتقام مواجهات الدور ربع النهائى للبطولة يومى الخميس والجمعة على النحو الآتى: الخميس 27 فبراير .. يلتقى منتخب تونس أول المجموعة الأولى نظيره الجزائر ثانى المجموعة الثالثة فى الثانية إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن فهد فى الدمام، بعدها تقام مباراة مصر أول المجموعة الثالثة أمام العراق ثانى المجموعة الأولى فى الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على نفس الملعب.

الجمعة 28 فبراير، يواجه منتخب المغرب أول المجموعة الثانية نظيره الليبى ثانى المجموعة الرابعة فى الثانية إلا ربع ظهرا على ملعب فيصل بن فهد بالرياض، بعدها تقام مباراة السنغال أول المجموعة الرابعة أمام البحرين ثانى المجموعة الثانية فى الخامسة والنصف مساء على نفس الملعب.

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وكان منتخب مصر للشباب تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على الجزائر 4/1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4/2.