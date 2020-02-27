شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع سيناريو مواجهة الترجي في معسكر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام غدا الجمعة ، حيث يؤدي الفريق مرانه اليوم في مقر النادي علي ان يتوجه اللاعبون الي احد فنادق القاهرة للمبيت استعدادا للمباراة.

من ناحية أخرى وصلت بعثة فريق الترجي التونسي الي القاهرة مساء أمس، وكان في استقبالهم نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، علي ان يؤدي الفريق مرانا سريا اليوم في فندق الإقامة قبل المران الرئيسي الذي سيقام في موعد المباراة علي استاد القاهرة، وتضم بعثة الترجي 22 لاعبا لخوض مباراة الزمالك وهم : معز بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكيني، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهوني، واتارا، بن حمودة.

من ناحية أخرى تقرر تعيين أحمد سمير لاعب الفريق السابق مديراً لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء خلفا لايمن عبد العزيز الذى تولى مهمة المدرب العام للمقاصة مع ايمانويل أيمونيكى .

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.