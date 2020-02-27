بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال والتعاون في أهم مباريات اليوم الخميس 27-2-2020 لحساب الجولة الـ20 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 2 بتعليق “جعفر الصليح”، ستنطلق في تمام الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش، 17:40 بتوقيت مصر، 18:40 بتوقيت السعودية، استاد “مدينة الملك عبدالله الرياضية”، بمدينة بريدة.

يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلاً على “التعاون” في ملعب الأخير، اليوم ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري السعودي.

وسيسعى الموج الأزرق إلى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدراته لجدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 44 نقطة من 19 مباراة، فقد حقق الإنتصار في 13 مناسبة وتعادل في 5 وخسر مرة وحيدة.

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ولم يتذوق “الزعيم” طعم الخسارة في اخر 14 مباراة خاضها الفريق في جميع المسابقات، فمنذ خسارته امام “مونتيري” في كأس العالم للأندية في ديسمبر العام الماضي، حقق الفريق 11 فوز وتعادل في 3 لقاءات.

على الجانب الآخر يدخل فريق “التعاون” كحال اي فريق يلعب على أرضه، سيتسلح بجماهيره من أجل إلحاق الهزيمة بأبناء المدرب الروماني “لوشيسكو“، للوصول إلى النقطة الـ32.

وبقبع سكري القصيم في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مناسبات وتعادل في 5 وخسر في 6 مباريات.

يذكر ان مباراة الدور الأول انتهت بفوز الهلال، فبعد تقدم التعاون في الدقيقة الرابعة نجح الزعيم في قلب الطاولة وسجل هدفين لنتنهي المباراة بنتيجة (2-1).

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