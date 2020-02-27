رياضة | "يويفا" يكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في دور الـ16 بأبطال أوربا (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يويفا" يكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في دور الـ16 بأبطال أوربا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثاني من جولة الذهاب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة ٤ لاعبين وهم:-

Advertisements

سيرجي جنابري "بايرن ميونيخ" وسيرجيو بوسكيتس "برشلونة" وحسام عوار "ليون" وكيفين دي بروين "مانشستر سيتي".

ونجح جنابري في تسجيل هدفين ليقود فريقه بايرن ميونيخ للفوز على تشيلسي بملعبه بثلاثية نظيفة، كما ساهم الثنائي بوسكيتس وعوار في النتيجة الإيجابية التي حققها كلًا من برشلونة بالتعادل أمام نابولي بسان باولو وفوز ليون على يوفنتوس بهدف نظيف، فيما قاد دي بروين مانشستر سيتي للفوز على ريال مدريد ٢-١ في سانتياجو برنابيو حيث صنع الهدف الأول وسجل الثاني.