رياضة | زيدان: دفعنا ثمن الأخطاء أمام مانشستر سيتي والتأهل لم يحسم بعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: دفعنا ثمن الأخطاء أمام مانشستر سيتي والتأهل لم يحسم بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه منزعج من الخسارة على ملعبه أمام مانشستر سيتي بهدف مقابل هدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف زيدان :"لعبنا مباراة جيدة ل75 دقيقة. نحن منزعجون من هذه الخسارة، لكن التأهل يٌحسم بعد 180 دقيقة".

وتابع :"ليست هناك إيجابيات كثيرة، لكننا قدمنا مباراة رائعة".

وواصل :"ارتكبنا بعض الأخطاء بنهاية اللقاء ودفعنا ثمنها، هذا جزء من كرة القدم. لقد فقدنا التركيز في 10 دقائق".

وزاد :"آخر 10 - 12 دقيقة كانت سيئة جدا من جهتنا وكان بالإمكان أن نستقبل هدفا آخر".

وواصل :"انتظر من الجماهير الحضور يوم الأحد لدعم ومساندة الفريق للمضي قدمًا".

وأشار :"أعتقد أن هناك هبوط في المستوى البدني. إنها مشكلة تركيز، عليك تحليل الأمر بصورة جيدة".

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وأوضح :"إنها نتيجة محبطة، لكن الآن علينا البقاء متحدين وأن نستمد القوة لكي نواصل العمل".

وعن عدم إشراك توني كروس قال :"كروس لاعبٌ مهمٌ بالنسبة لنا، لقد كان قرارا فنيا بعدم إشراكه، لكن ليس هناك شيءٌ ضده".

وأردف :"لو أردنا العبور للدور المقبل، فعلينا الذهاب لمانشستر وتحقيق الفوز، ريال مدريد قادر على ذلك".

واستطرد :"أخبرني الحكم أنه لم يكن هناك عملية دفع من خيسوس، لا شيء سيغير ذلك الآن، ما يضايقني هو الأخطاء التي ارتكبناها، خصوصا في العشر دقائق الأخيرة".

‏وأتم حديثه :"نحن متألمون، لم نستحق ذلك، لكن في كرة القدم عليك التركيز ل90 دقيقة".