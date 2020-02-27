رياضة | قبل ساعات من الكلاسيكو.. تعرف على تاريخ مواجهات النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ساعات من الكلاسيكو.. تعرف على تاريخ مواجهات النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين النصر ونظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

ومن المقرر أن يقام كلاسيكو النصر والأهلي في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعه بعدما حقق فوزا ثمينا، على مضيفه الحزم، بهدفين دون رد، عن طريق عبدالاله العمري، ويحيى الشهري، ضمن منافسات الجولة الماضية من دوري المحترفين.

وعلى الجانب الأخر يسعى الأهلي إلى تعويض الهزيمة التي تعرض لها الجولة الماضية على ملعبه وبين أنصاره أمام الفتح بهدف دون رد.

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وفيما يلي تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين النصر والأهلي:-

تواجه الفريقان في 23 مباراة، نجح الأهلي في الفوز في 8 مواجهات، مقابل 7 هزائم من العالمي، فيما التعادلا في 8 لقاءات.

وهز الراقي شباك النصر 35 مرة، في حين أحرز العالمي 33 هدفا.

وسجل الأهلي أكبر نتيجة أمام النصر في موسم 2012-2013 بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليثأر النصر ويسجل نفس النتيجة عام 2017.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي، فيما انتهى لقائهما الموسم الماضي، بفوز الأهلي في الرياض ذهاباً بهدفين دون رد، مقابل انتصار النصر في جدة بهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى، في منتصف مارس المقبل، على ملعب الجوهرة المشتعلة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.