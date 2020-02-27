رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم|مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج اليوم الخميس 27/2/2020 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم|مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج اليوم الخميس 27/2/2020 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي كلوب بروج البلجيكي اليوم الخميس 27 فبراير ضمن منافسات إياب دور الإثنين والثلاثين من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج اليوم في بطولة الدوري الأوروبي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي كلوب بروج اليوم في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب أولد ترافورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج اليوم في بطولة الدوري الأوروبي

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وستذاع مباراة نادي مانشستر يونايتد

ضد نظيره نادي كلوب بروج اليوم في بطولة الدوري الأوروبي على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق محمد بركات.

نتيجة مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وكلوب بروج في بطولة الدوري الأوروبي

يذكر أن مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي بين نادي مانشستر يونايتد ونظيره نادي كلوب بروج قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في بلجيكا.مانشستر يونايتد الساعة 10 علي قناة 1