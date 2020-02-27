شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع الاتحاد الدولى لليد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس إدارة الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى العديد من الأمور المهمة خلال اجتماعه المُقرر انطلاقه اليوم و لمدة يومين بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وفقا لتأكيدات مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصرى للعبة، حيث يشهد اجتماع الاتحاد الدولى حسم ملف أكثر من بطولة عالم وهما بطولة 2027 للرجال و2025 للسيدات، وبطولة العالم للشباب تحت 21 عاما فى 2023.. ومن الجدير بالذكر أن مصر حصلت على شرف تنظيم بطولة العالم للرجال 2021.

ويعقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اجتماعات بصفة دورية مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم القاهرة حضرها مؤخرا اللواء محمد نور المدير التنفيذى للوزارة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء على درويش مدير هيئة استاد القاهرة، وهدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، اللواء فوزى عطية مستشار الوزير للمشروعات، ومحمد نصر المستشار المالى للوزير، وحسين لبيب مدير البطولة وهشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة.

وتناول اللقاء المستجدات المتعلقة بإنشاء الصالات المغطاة المقرر لها استضافة مباريات البطولة، وعرض جدول زمنى للانتهاء من أعمال جميع الصالات الرئيسية والفرعية، وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة والدورية مع اللجنة المنظمة للبطولة لاستعراض كافة المستجدات المتعلقة بتنظيم واستضافة أكبر بطولات الاتحاد الدولى لكرة اليد، فضلاً عن تكليف كل لجنة فرعية بالمهام الخاصة بها والقيام بأدائها على أكمل وجه، كما تم عرض الخطوات التنسيقية مع الاتحاد الدولى لكرة اليد فى تتفيذ كافة الاشتراطات الدولية للصالات.