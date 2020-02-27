شكرا لقرائتكم اختبار طبى لثلاثى الزمالك لتحديد إمكانية مشاركتهم أمام الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم كل من حازم امام وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي لاعبو الزمالك لاختيار طبي أخير لتحديد إمكانية مشاركتهم في مباراة الترجى من عدمها حيث يعاني الثلاثي من إصابات عضلية، وان كانت مشاركة كل من حازم امام ومحمد عبد الشافي ستكون حتمية حتي لو بمسكنات وفقا لتأكيدات مصدر طبي بالنادي، بسبب معاناة الزمالك من عدم وجود ظهيري جنب بخلاف الثلاثي وهو ما يجعل مشاركة حازم امام وعبد الشافي امام الترجي امر محسوم.

من ناحية اخري قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعمل تقسيمة فنية خلال المران ، وحرص كارتيرون على توجيه رسالة للاعبين بصوت عال في وسط الملعب في حضور المترجم : "أنتم رجالا وأريد منكم تنفيذ كل التعليمات الفنية من أجل الاستمرار فيما نحن عليه .. هناك بعض الأمور الفنية حدثت في مباراة الأهلي لا أريد تكرارها.. ألعبوا واستغلوا كل الفرص التي تسمح لكم بالفوز".

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ثم تحدث المدرب الفرنسي مع اللاعبين عن بعض التعليمات الخاصة بهم وخاضوا التقسيمة لبدأ تنفيذ تعليمات الجهاز الفن ، ويدرس كارتيرون اكثر من سيناريو لمواجهة الترجى .

من ناحية أخرى وصلت بعثة فريق الترجي التونسي الي القاهرة مساء أمس، وكان في استقبالهم نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، علي ان يؤدي الفريق مرانا سريا اليوم في فندق الإقامة قبل المران الرئيسي الذي سيقام في موعد المباراة علي استاد القاهرة، وتضم بعثة الترجي 22 لاعبا لخوض مباراة الزمالك وهم : معز بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكيني، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهوني، واتارا، بن حمودة.

من ناحية أخرى تقرر تعيين أحمد سمير لاعب الفريق السابق مديراً لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء خلفا لايمن عبد العزيز الذى تولى مهمة المدرب العام للمقاصة مع ايمانويل أمونيكى .