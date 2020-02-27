«مرتضى منصور» لـ«عمرو الجنايني» : مباراة القمة هتتعاد غصب عنك

علق المستشار "مرتضي منصور" رئيس نادي الزمالك على قرار اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من الزمالك واعتبار الفريق منسحبا من قمة الدوري المصري أمام الأهلي. وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : حقوقنا لن تضيع وعمرو الجنايني يتعمد استفزازنا، الفترة الماضية كنا صامتين على أشياء كثيرة ولكن من اليوم انتظر مصيرك يا جنايني Advertisements ووجه "منصور" رسالة لـ "عمرو الجنايني" رئيس الجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة قائلا: لو مارجعتش مباراة القمة وعدتها هعتزل ومش هشتغل محاماة تاني وأضاف : مش عملت اللي انت عايزه وانا مش هسكت والمباراة هتتعاد غصب عنك.

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