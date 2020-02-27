شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهلاوية ينتظرون الانتفاضة أمام صن داونز بإستاد الرعب. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي المواجهة التي تستحوذ على تفكير جهاز الكرة وإدارة النادي الأهلي بالكامل نظراً لأهميتها القصوى.

تقام مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب ستاد القاهرة في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل في حضور 30 الف مشجع من أنصار الفريق الأحمر بعد موافقة الجهات الأمنية على العدد المذكور.

وينتظر 5 أهلاوية تحقيق الانتفاضة واستعادة مستواهم في مباراة صن داونز بعد تراجع مستواهم في الفترة الماضية، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين مروان محسن، وليد سليمان، حسين الشحات، جيرالدو ومحمد هاني.

ويدخل الأهلي المباراة بحثا عن الثأر من فريق صن داونز، والذي كان سببا في خروج المارد الأحمر من دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد الهزيمة أمامه بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي يواجه صن داونز وهو حاصل على قسط كبير من الراحة بعد عدم لعب مباراة القمة أمام الزمالك بعدما أنسحب الأخير من المواجهة وإعلان طاقم حكام اللقاء الليتواني إنهاء المباراة بانسحاب الفارس الأبيض، وكانت أخر مباراة لعبها فريق الأهلي أمام الزمالك أيضا، في السوبر المصري يوم الخميس الماضي، وخسر الفريق الأحمر اللقب بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

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وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت أمورا لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم، فضلاً عن غضب البعض الآخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق، وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته، وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.