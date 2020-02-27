شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لـ" حازم وجمعة وعبد الشافي" قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم كل من حازم إمام وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي لاعبو الزمالك لاختبار طبي أخير لتحديد إمكانية مشاركتهم في مباراة الترجى التونسى من عدمها حيث يلتقى الفريقين ضمن مباريات دور الـ 8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا و المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة .

ويعاني الثلاثي من إصابات عضلية، وان كانت مشاركة كل من حازم إمام ومحمد عبد الشافي ستكون حتمية حتي لو بمسكنات وفقا لتأكيدات مصدر طبي بالنادي، بسبب معاناة الزمالك من عدم وجود ظهيري جنب بخلاف الثلاثي وهو ما يجعل مشاركة حازم امام وعبد الشافي امام الترجي امر محسوم.

من ناحية أخري قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعمل تقسيمة فنية خلال مران أمس ، وحرص كارتيرون على توجيه رسالة للاعبين بصوت عال في وسط الملعب في حضور المترجم : "أنتم رجالا وأريد منكم تنفيذ كل التعليمات الفنية من أجل الاستمرار فيما نحن عليه .. هناك بعض الأمور الفنية حدثت في مباراة الأهلي لا أريد تكرارها.. ألعبوا واستغلوا كل الفرص التي تسمح لكم بالفوز".

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ثم تحدث المدرب الفرنسي مع اللاعبين عن بعض التعليمات الخاصة بهم وخاضوا التقسيمة لبدأ تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى ، ويدرس كارتيرون اكثر من سيناريو لمواجهة الترجى .

من ناحية أخرى وصلت بعثة فريق الترجي التونسي الي القاهرة مساء أمس، وكان في استقبالهم نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، علي ان يؤدي الفريق مرانا سريا اليوم في فندق الإقامة قبل المران الرئيسي الذي سيقام في موعد المباراة علي استاد القاهرة، وتضم بعثة الترجي 22 لاعبا لخوض مباراة الزمالك وهم : معز بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكيني، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهوني، واتارا، بن حمودة.

من ناحية أخرى تقرر تعيين أحمد سمير لاعب الفريق السابق مديراً لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء خلفا لايمن عبد العزيز الذى تولى مهمة المدرب العام للمقاصة مع ايمانويل أيمونيكى .