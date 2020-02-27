شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدًا عن المستطيل الأخضر.. عماد متعب وحازم إمام وسيد معوض × ماتش تنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذى نواجه صراعات كروية وغياب الروح الرياضية بين بعض جماهير القطبين الأهلى والزمالك، من خلال عدد من الشواهد التى نجدها على المقاهى أو حتى مدرجات الأستاد، يلعب بعض نجوم كرة القدم المعتزلين مباراة ودية فيما بينهم ولكن فى التنس.

سيد معوض، لاعب النادى الأهلى السابق، نشر صورة يظهر فيها عماد متعب نجم النادى الأهلى والثعلب حازم إمام وسيد معوض، وعلق قائلاً: "لعب ممتع".

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يشار إلى أن عماد متعب، المحلل بقنوات أون سبورت، قال إن ما يحدث من مسئولى الزمالك استخفاف بعقول الناس، قائلاً: "لو مسئولو الزمالك مش عايزين يلعبوا يقولوا مش هانلعب"، وأضاف نجم الأهلى السابق: "نفترض أن اليوم هو 28 فبراير الجارى موعد لقاء الزمالك والترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقى كان هذا الأمر سيحدث"، مشددًا على أن مسئولى الزمالك يدركون حجم العقوبات التى ستوقع عليهم حال الانسحاب أمام الترجى.

وأشار عماد متعب إلى أن أزمة لقاء الأهلى والزمالك تؤخر الكرة المصرية كثيرًا، مستشهدًا بحديث الحكم الليتوانى الذى كان من المقرر أن يدير اللقاء وأنه عند عودته لبلاده سيتحدث بأثر سلبى عن الكرة المصرية.

وكان نشر سيد معوض ظهير أيسر النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، ظهر خلاله مدرب الفراعنة وهو يستعرض مهاراته الكروية بكرة تنس فى إحدى صالات الجيم، وذلك استعداداً لقمة قدامى الأهلى والزمالك، التى كانت على هامش مباراة السوبر المصرى بين القطبين على ملعب محمد بن زايد.