شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع جولات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الخميس، مواجهات قوية في إطار الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات قوية بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .

وشهدت الجولة الماضية التي شهدت ترحيل مباريات الأهلى والزمالك الجمعة بدلا من الخميس بسبب البث التليفزيونى فوز الأهلى على البنك الأهلى 31 / 26 وخسارة الزمالك من طلائع الجيش 27 / 26 .

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أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى وطلائع الجيش مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك وسموحة مع الأوليمبى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.

تأهل فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر وذلك بعد انسحاب فريق هوليوليدو من مباراتهما في دور الـ 32 للبطولة والتي كان مقررا لها الأثنين قبل الماضى علي صالة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

ومن المقرر أن يواجه فريق اليد بنادى الزمالك في دور الـ 16 للكأس الفائز من فريقي الفيوم وبنها يوم 2 مارس المقبل.