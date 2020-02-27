تصريحات الأربعاء.. حقيقة رفض أبو ظبي استضافة السوبر المصري.. وطلب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء.
مجلس أبوظبي الرياضي يكشف حقيقة رفضه استضافة السوبر المصري بعد أحداث الأهلي والزمالك
رئيس "رياضات المكفوفين" يكشف عن تصنيف المنتخب المصري لكرة الهدف
سكرتير "الأوليمبية المصرية" يكشف عن تداعيات "كورونا" على دورة طوكيو 2020
مرجان: الأهلي ينتصر دائماً بالأخلاق.. و"الصوت العالي" له نهاية
كارتيرون: فوز صنداونز بخماسية الموسم الماضي لن يمنحه أفضلية أمام الأهلي
مصدر بالأهلي يوضح موقف رمضان صبحي من مباراة صنداونز
مصدر بالزمالك: قد نلجأ للقضاء خلال تصعيدنا ضد اتحاد الكرة
مصدر يكشف لمصراوي: وليد سليمان لا يعاني أي إصابة
"أصبح مؤهلًا للعب مع سودوفا".. محامي النقاز يعلن تسلم بطاقة التونسي الدولية
كارتيرون في رسالته للاعبي الزمالك: هناك أمور فنية حدثت أمام الأهلي لا أريد تكرارها
الزمالك يُعلن جاهزية عبد الشافي لمباراة الترجي
اتحاد كرة اليد يرد.. هل اعتذرت مصر عن المشاركة في كأس القارات؟
النني يكشف.. الفارق بين تركيا وإنجلترا.. ودور أوزيل في انتقاله لبيشكتاش
مجدي عبد الغني يعلق على عقوبات السوبر.. وماذا حدث في أزمة قمصان المونديال؟
مدرب صنداونز: إذا واجهنا الأهلي في "ملعب الخماسية" فسنهزم أنفسنا!
المصري: نتفاوض لزيادة الحضور الجماهيري أمام نهضة بركان
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