مرتضى منصور يرد على قرار اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من الزمالك

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من الزمالك واعتبار الفريق منسحبا من قمة الدوري المصري أمام الأهلي. ولم يحضر الزمالك إلى ملعب ستاد القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية فيما حضر الأهلي ليتم إلغاء المباراة عقب انتهاء المدة القانونية. المباراة عقب انتهاء المدة القانونية. وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "حقوقنا لن تضيع وعمرو الجنايني يتعمد استفزازنا، الفترة الماضية كنا صامتين على أشياء كثيرة ولكن من اليوم انتظر مصيرك يا Advertisements جنايني". جنايني". وأضاف: "سنتجه إلى المحكمة الرياضية بملف كامل وأعد اتحاد الكرة أو اللجنة الخماسية بالكامل بالرحيل والحبس". وأكمل حديثه قائلا: "لدي رسالة إلى محمد شبانة لاعيبة الزمالك يعلموك يعني أيه رجولة بحصدهم بطولتين في 6 أيام فقط وأنت صحافتك بتعمل فتنة". واختتم:"سنرى من سينتصر في النهاية وأعد جماهير الزمالك بأن حقوق النادي لن تضيع".

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