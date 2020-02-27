جدول مباريات اليوم الخميس 27-2-2020 وجميع القنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 27-2-2020 العديد من المباريات أبرزها مبارتي الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي بالإضافة إلى مباريات دور الـ32 الإقصائي من الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

سنبدأ بأهم المباريات في المنطقة العربية، حيث يستقبل فريق التعاون نظيره الهلال على استاد “مدينة الملك عبدالله الرياضية”، وتبدأ المباراة في الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش.

ويشهد “استاد الأمير فيصل بن فهد” مواجهة نارية بين “النصر والأهلي”، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة بعد مباراة “الهلال والتعاون” مباشرة، في الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش.

وتُلعب 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإماراتي، أبرزها مواجهة “الشارقة” نظيره “الوصل” وتبدأ المباراة الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، وفي “قطر” تلعب 3 مباريات ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري نجوم قطر، أبرزها مباراة “السد” امام “العربي” وتنطلق المباراة في نفس توقيت مباراة “الشارقة والوصل”.

وفي الدوري الأوروبي تلعب 15 مباراة، أهمها وأبرزها مباراة “مانشستر يونايتد” امام “كلوب بروج” والتي تنطلق صافرة بدايتها في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

ننتقل إلى “استاد الإمارات” حيث تبدأ مباراة “آرسنال” امام “أولمبياكوس” في نفس توقيت مباراة اليونايتد، وسيسعى الجانرز إلى تحقيق الفوز او الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بإنتصار الفريق اللندني بنتيجة (1-0).

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-2-2020 والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة – إياب دور الـ32 الإقصائي

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إسبانيول – إسبانيا : وولفرهامبتون – إنجلترا. الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

بورتو – البرتغال : باير ليفركوزن – ألمانيا. الساعة 17:55 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

بازل – سويسرا : أبويل نيقوسيا – قبرص. الساعة 17:55 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 6.

لاسك لينز – النمسا : إي زد آلكمار – هولندا. الساعة 17:55 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

مالمو – السويد : فولفسبورج – ألمانيا. الساعة 17:55 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

جينت – بلجيكا : روما – إيطاليا. الساعة 17:55 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

إسطنبول باشاك شهير – تركيا : سبورتينج لشبونة – البرتغال الساعة 17:55 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 7.

أياكس أمستردام – هولندا : خيتافي – إسبانيا. الساعة 20:00 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 13.

سيلتك – إسكوتلندا : كوبنهاجن – الدانمارك. الساعة 20:00 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 7.

إشبيلية – إسبانيا : كلوج – رومانيا. الساعة 20:00 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

آرسنال – إنجلترا : أوليمبياكوس – اليونان. الساعة 20:00 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

مانشستر يونايتد – إنجلترا : كلوب بروج – بلجيكا. الساعة 20:00 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

انتر ميلان – إيطاليا : لودوجوريتس رازجراد – بلغاريا. الساعة 20:00 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

ريد بول سالزبورغ – النمسا : آينتراخت فرانكفورت – ألمانيا. الساعة 20:00 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

بنفيكا – البرتغال : شاختار دونيتسك – أوكرانيا الساعة 20:00 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 6.

مباريات كأس العرب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة – دور ربع النهائي

تونس – الجزائر. الساعة 11:45 جرينتش. قناة السعودية الرياضية 4.

المغرب – ليبيا. الساعة 11:45 جرينتش. قناة السعودية الرياضية 3.

مصر – العراق الساعة 15:30 جرينتش. قناة السعودية الرياضية 4.

السينغال – البحرين. الساعة 15:30 جرينتش. قناة السعودية الرياضية 3.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة – الجولة الـ20

التعاون – الهلال. الساعة 15:40 جرينتش. قناة السعودية الرياضية 2.

النصر – الأهلي. الساعة 17:40 جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

مباريات الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة – الجولة الـ17

النصر – الوحدة الساعة 13:30 جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 1.

حتا – العين الساعة 13:30 جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 2.

الشارقة – الوصل. الساعة 16:15 جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 1.

عجمان – الظفرة. الساعة 16:15 جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 2.

مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة – الجولة الـ16.

الريان – الأهلي. الساعة 13:50 جرينتش. قناة بي ان سبورتس اتش دي.

الدحيل – الشحانية. الساعة 13:50 جرينتش. قناة الكأس 2.

السد – العربي. الساعة 16:30 جرينتش. قناة بي ان سبورتس اتش دي.

مباريات الدوري العراقي والقنوات الناقلة – الجولة الـ3

الميناء – النفط. الساعة 11:30 جرينتش. قناة العراقية الرياضية أتش دي.

الحدود – نفط الوسط. الساعة 11:30 جرينتش. قناة العراقية الرياضية.

الزوراء – الكهرباء. الساعة 13:30 جرينتش. قناة العراقية الرياضية أتش دي.

مباريات الدوري الكرواتي والقنوات الناقلة – الجولة الـ24

أنتر زابرسيك – لوكوموتيفا زغرب. الساعة 15:30 جرينتش.

مباريات الدوري الموريتاني والقنوات الناقلة – الجولة الـ18