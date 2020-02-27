رياضة | موعد مباراة النصر والأهلي اليوم | مشاهدة مباراة النصر والأهلي اليوم الخميس 27/2/2020 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والأهلي اليوم | مشاهدة مباراة النصر والأهلي اليوم الخميس 27/2/2020 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة نظيره نادي أهلي جده اليوم الخميس 27 فبراير

من منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

موعد مباراة النصر والأهلي اليوم في الدوري السعودي الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي النصر ضد نظيره نادي أهلي جده اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز في تمام الساعة السابعة و أربعين دقيقة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة وأربعين دقيقة بتوقيت السعودية على ملعب فيصل بن فهد.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز

وستذاع مباراة نادي النصر ضد نظيره نادي أهلي جده اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز على قناة "السعودية الرياضية 1" بتعليق فهد العتيبي وعلى قناة "السعودية الرياضية 3" بتعليق سمير المعيرفي.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي الممتاز

ويحتل نادي النصر المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي أهلي جده في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.