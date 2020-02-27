رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج اليوم الخميس في الدوري الأوروبي - التشكيل المتوقع - القنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج اليوم الخميس في الدوري الأوروبي - التشكيل المتوقع - القنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب اولد ترافورد معقل الشياطين الحمر مباراة قوية ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة الدوري الأةروبي تجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكى، فى لقاء قوي يسعي فيه الفريقين لحسم الصعود للدور القادم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج البلجيكى

يحل فريق كلوب بروج البلجيكى ضيف على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة الدوري الأوروبي فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد

حراسة المرمى : دى خيا

خط الدفاع : وان بيساكا، لينديلوف، ماجواير، لوك شاو

خط الوسط : فريد، ماتيتش، فيرنانديز، جيمس، جريينوود

Advertisements

خط الهجوم : انتوني مارسيال

التشكيل المتوقع لفريق كلوب بروج البلجيكي

حراسة المرمى : مينيوليه

خط الدفاع : ماتا، كوسونو، ميشيل، ديلي

خط الوسط : ريتس، الفاريس، فاناكن

خط الهجوم : تاو، دينيس، كوبر

وكان لقاء الذهاب أقيم ببلجيكا وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق