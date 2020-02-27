رياضة | الأهلي عن أزمة القمة :" مش بالصوت العالي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي عن أزمة القمة :" مش بالصوت العالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، على الأحداث الأخيرة التي سببت أزمة بشأن مباراة القمة، التي كانت من المقرر أن تقام يوم الإثنين الماضي، وتم إلغائها من قبل حكم المباراة، واحتساب الثلاث نقاط للقلعة الحمراء، بعد انسحاب الزمالك.

وقال مرجان خلال تصريحات إعلامية، أن النادي الأهلي دائما ما يبحث عن حفظ حقوقه، بالطريقة المثلى، وهو اتباع اللوائح والقوانين، وسبب انتصاره في مواقفه هو اتباع القواعد والأخلاقيات، وعدم خروجه عن النص.

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وأضاف:" موقف الأهلي كان واضح من البداية في حفظ حقوقه، والأخلاق دائما تنتصر، وهي أفضل من الصوت العالي، والخروج عن النص، فالصوت العالي والخروج عن النص له نهاية، لكن الأخلاق هي من تنتصر في النهاية".

وتمنى مرجان أن تخرج مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بطريقة مثالية، مشيرا إلى أن أهم شئ هو سلامة الجماهير.

جدير بالذكر أن الأهلي يلتقي مع صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة السابعة مساء غدا الجمعة على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.