رياضة | كريستيانو رونالدو الأقل تقييماً بين لاعبي يوفنتوس بعد الهزيمة ضد ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو الأقل تقييماً بين لاعبي يوفنتوس بعد الهزيمة ضد ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أوليمبيك ليون الفرنسي فوزاً مفاجئاً على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والذي احتضنه ملعب "جيرلان" بمدينة ليون.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط الفرنسي لوكاس توسار، من تمريرة زميله حسام عوار في الدقيقة 31.

تقييم لاعبي يوفنتوس وليون

وحصل توسار على التقييم الأعلي بين لاعبي الفريقين بفضل تسجيله لهدف المباراة الوحيد، حيث حصل على تقييم 8.2.

وجاء في المركز الثاني ثنائي ليون فيرناندو مارشال وبرونو جيمارايش، والذذي حصلا على تقييم 7.8.

وجاء النجم الأرجنتيني باولو ديبالا على التقييم الأعلي بين لاعبي يوفنتوس بتقييم 7.4، بينما جاء رونالدو في المركز الأخير كأقل تقييماً بين لاعبي الفريقين متساوياً مع زميله تشيزني حارس المرمى، حيث حصلا على تقييم 6، وفيما يلي التقييم الكامل لجميع لاعبي الفريقين بعد المباراة.

أوليمبيك ليون

1- أنتوني لوبيز (6.5)

2- فيرناندو مارشال (7.8)

3- مارسيلو جويديس (6.9)

4- جيسون ديناير (6.6)

5- ماكسويل كورنيه (6.9)

6- برونو جيمارايش (7.8)

7- لوكاس توسار (8.2)

8- ليو دوبوا (6.3)

9- حسام عوار (7.7)

10- موسى ديمبلي (6.6)

11- كارل توكو إيكامبي (6.8)

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12- كيني تيتي (6.2)

13- مارتن تيريه (6.2)

14- يواكيم أنديرسن (6.2).

تقييم لاعبي يوفنتوس

1- فويتشيك تشيزني (6)

2- دانيلو (6.5)

3- ماتياس دي ليخت (6.6)

4- ليوناردو بونوتشي (6.8)

5- أليكس ساندرو (6.9)

6- ردوريجيو بينتانكور (7)

7- ميراليم بيانيتش (6.1)

8- أدريان رابيو (6.3)

9- كريستيانو رونالدو (6)

10- خوان كوادرادو (6.4)

11- باولو ديبالا (7.4)

12- آرون رامسي (6.2)

13- فيديريكو بيرناردسكي (6)

14- جونزالو هيجوايين (6.1).