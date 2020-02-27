رياضة | عاجل.. مرتصى منصور يرد على عقوبات لجنة الانضباط.. بتصريحات ناريه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتصى منصور يرد على عقوبات لجنة الانضباط.. بتصريحات ناريه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على أحداث السوبر المصري، التي توج بها الزمالك على حساب الأهلي بعد حسم ركلات الترجيح لصالحه.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات إعلامية:" لائحة الانضباط لم تعرض على الجمعية العمومية، ولم يصدق عليها، ولا توجد أي عقوبة إلا بوجود نص قانوني، وما يحدث مهزلة، وجميع العقوبات الصادرة ضد الزمالك والأهلي، لا قيمة لها".

وأكمل:" العقوبة التي صدرت في حق شيكابالا وعبدالله جمعة وإداري الفريق، ورئيس الزمالك المحترم غصب عنهم، لا أفهم كيف تم إصدارها، في ظل عدم عرض اللائحة على الجمعية العمومية أو نشرها في جريدة رسمية".

وكانت لجنة الإنضباط والأخلاق قد أعلنت عن قرارت عقوبات السوبر المصري كالتالي:

_ إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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_ إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

_ إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك، 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

_ إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

_ بالاضافة إلى تغريم الناديان 100 ألف جنيه.

_ منع رئيس الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه..