شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يتجاوز رقم بوفون في دوري الابطال والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020 تمكن قائد نادي ​ريال مدريد​ الإسباني ​سيرجيو راموس​ من تجاوز رقم الحارس الاسطوري لنادي ​يوفنتوس​ الايطالي ​جيجي بوفون​ في بطولة ​دوري أبطال أوروبا​.

وشارك سيرجيو راموس في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي خلال المباراة التي تجمعه أمام نظيره مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 لهذه البطولة. واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان راموس وصل الى مباراته رقم 124 كأساسي مع ريال مدريد أكثر من أي لاعب آخر في التشامبيونزليغ، متجاوزًا سجل بوفون الذي بدأ أساسيًا في 123 مباراة.

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