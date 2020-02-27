شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يتفوق على هجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020 يبدو أن المهاجم الصاعد ارلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني يعيش موسما مميزا على صعيد الأهداف، فمن المدهش ان يتمكن ابن ال 19 ربيعا من امتلاك سجل تهديفي كبير في مختلف المسابقات التي شارك فيها، واللافت ايضا في أداء الماكينة التهديفية الشابة انه ومع مرور نصف الموسم تقريبا تمكن النرويجي لوحده من إحراز اهداف تفوق تلك التي تمكن مهاجمو ريال مدريد الثمانية من تسجيلها، وتمكن هالاند من تسجيل 40 هدفا متفوقا بهدفين على مهاجمي النادي الملكي الذين تمكنوا من تسجيل 38 هدف مجتمعين.

وتوزعت اهداف النرويجي الشاب مع ناديه السابق ريد بول سالزبورغ والحالي بوروسيا دورتموند على الشكل التالي: Advertisements 16 هدفا في الدوري النمساوي وأربعة أهداف في الكأس وجاءت أهداف هالاند مع اسود الفيستفال كما يلي: 9 اهداف في الدوري الالماني وهدف واحد في الكأس كما ظهر هالاند كمنافس قوي على صدارة هدافي دوري ابطال اوروبا حيث تمكن من تسجيل 10 اهداف هذا الموسم، آخرها ثنائية أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور ال 16 من البطولة.

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