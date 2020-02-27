سولاري: كلوب إبتكر شيئا ًمميزاً في الريدز

الأربعاء 26 فبراير 2020

أشاد المدرب السابق لنادي ريال مدريد الأسباني سانتياغو سولاري الأداء الذي يقدمه نادي ليفربول الإنجليزي تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.



وخلال تصريحاته مع موقع ذا أتليتك الإنجليزي قال سولاري: ما فعله كلوب مع ناديه أمر في غاية الروعة، وأحب شخصيته لإنه مدرب ذو عقلية مميزة ومبتكرة حتي منذ فترته مع فريقه السابق دروتموند.

وأضاف:لقد إبتكر المدرب المخضرم كلوب أسلوباً مميزاً في النادي،لقد جعل الفريق يلعب بطريقه تحبه عشاق النادي لقد إحترم ثقافة النادي من خلال أسلوب اللعب الهجومي الذي قام به بالطريقة الصحيحة ومن المهم للغايه أن تتوافق نواياك كمدرب مع تاريخ النادي الذي ستدربه وهذا ما فعله يورجن كلوب.