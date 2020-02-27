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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يوافق علي تأجيل مباراة التعاون وبرسبوليس والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
أعلن،اليوم الأربعاء، الأتحاد الآسيوي لكرة القدم علي موافقته علي تأجيل مباراة التعاون السعودي وبرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أسيا.
وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 2 مارس المقبل، قبل أن يطلب الجانب السعودي تأجيل المواجهة.
ونشر نادي التعاون عبر حسابه في مواقع التواصل الإجتماعي تويتر بياناً صرح فيه: وافق الأتحاد القاري علي طلب إدارة النادي بتأجيل مباراة الفريق مع الطرف الأيراني بسبب تفشي فيروس كورونا في الدول الآسيوية؛حيث سيتم لاحقاً تحديد موعد أخر لتقام فيه المباراة.
ويتصدر التعاون مجموعته في دوري أبطال أسيا بالعلامة الكاملة بعد أن حقق إنتصارين متتاليين علي الشارقة الإماراتي والدحيل القطري ، ولم تكن مباراة التعاون الوحيدة التي تم تأجيلها حيث قام الأتحاد بتأجيل أيضا مباراة تشيانج راي يونايتد التايلاندي وسؤول الكوري الجنوبي لنفس الأسباب.
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