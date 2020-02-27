اليوفيا.. منع الجمهور من مباراة الانتر ميلان فقط

الأربعاء 26 فبراير 2020

نشر الاتحاد الأوروبي بيان يؤكد فيه عدم حضور الجماهير في مباراة إنتر ميلان ولودوجورتس البلغاري في الدوري الأوروبي المزعم إقامتها يوم غدٍ الخميس.



وكان القرار قد صدر منذ يومين بعدم إقامة المباراة بجمهور حرصًا علي سلامة المشجعين بسبب انتشار فيروس كورونا في شمال إيطاليا، وكانت ترددت بعض الأقاويل بشأن تأجيل المباراة ولكن الاتحاد الأوروبي رفض التأجيل واكتفي بمنع الجمهور.

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ونشرت إدارة الانتر ميلان بيانًا تعتذر فيه لجمهورها الذي قام بشراء تذاكر المباراة، وقال في البيان علي كل مشجع قام بشراء تذكرة يذهب إلي مقر النادي ليتم تعويضهم بنسبة ٩٠٪؜ من ثمن التذكرة.

وقال اليويفا إن باقي مباريات المنافسات الأوروبية هذا الأسبوع ستقام بشكل طبيعي دون أي تغيير.

وذكر الاتحاد الأوروبي في البيان :"كل المباريات الأوروبية الأخرى المقرر إقامتها هذا الأسبوع ستقام في الوقت المحدد سابقًا، ولا يوجد قيود على حضور المشجعين".