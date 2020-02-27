- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لاكازيت يختار البقاء في أرسنال والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
تكهنت العديد من الصحف الأوروبية والعالمية برحيل الفرنسي ألكساند لاكازيت برحيله، عن فريق أرسنال الإنجليزي، بعد اهتزاز مستوى الفريق خلال الموسم الماضي والحالي.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد قرر مهاجم أرسنال والمنتخب الفرنسي البقاء، في الجانرز لوقت آخر، حتى لو لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا العام القادم، حيث أن النجم المخضرم هو أحد أعمدة الفريق الرئيسية، في ظل توهج زميله أوباميانج ليشكلا ثنائي مميز تحت قيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق.
وكان لاكازيت، قد انتقل لصفوف أرسنال قادما من ليون الفرنسي، قبل عدة سنوات، عبر اختيار ارسن فينجر مدرب الفريق بالماضي القريب. وتمكن لاكازيت هذا الموسم من تسجيل ستة أهداف بالدوري الانجليزي وهدفين في السوريات ليج.
كانت هذه تفاصيل خبر لاكازيت يختار البقاء في أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.