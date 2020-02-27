لاكازيت يختار البقاء في أرسنال

الأربعاء 26 فبراير 2020

تكهنت العديد من الصحف الأوروبية والعالمية برحيل الفرنسي ألكساند لاكازيت برحيله، عن فريق أرسنال الإنجليزي، بعد اهتزاز مستوى الفريق خلال الموسم الماضي والحالي.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد قرر مهاجم أرسنال والمنتخب الفرنسي البقاء، في الجانرز لوقت آخر، حتى لو لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا العام القادم، حيث أن النجم المخضرم هو أحد أعمدة الفريق الرئيسية، في ظل توهج زميله أوباميانج ليشكلا ثنائي مميز تحت قيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق.

وكان لاكازيت، قد انتقل لصفوف أرسنال قادما من ليون الفرنسي، قبل عدة سنوات، عبر اختيار ارسن فينجر مدرب الفريق بالماضي القريب. وتمكن لاكازيت هذا الموسم من تسجيل ستة أهداف بالدوري الانجليزي وهدفين في السوريات ليج.