الأحمدي: لم أرشح تين كات.. ولا أفكر في الاعتزال

الأربعاء 26 فبراير 2020

نفي اللاعب الدولي المغربي كريم الأحمدي لاعب نادي الاتحاد السعودي ما تردد من شائعات بشأن أنه هو من رشح المدرب الهولندي السابق للفريق هنيك تين كات لتدريب الفريق. وكان الاتحاد يعاني من سوء النتائج مؤخرًا مع المدرب الهولندي تين كات، حتي قررت إدارة النادي إقالته، وتعيين المدرب البرازيلي فابيو كاريلي بدلًا منه ليتولى إدارة الفريق.



وكان كريم الأحمدي قد تحدث في برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية، وقال: “لم أرشح تين كات لتدريب الاتحاد، ولا أعرفه قبل أن يشرف على الفريق والرئيس أنمار الحائلي ونائبه هم من يختارون المدرب وسألوني عنه ولم يكن لدي أي معرفه به”.

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وأضاف حديثه: “تغيير المدربين شيء طبيعي في حال وجود النتائج السيئة وهذا لا يتعلق بالاتحاد بل يحدث في أندية أوروبية وأعتقد أن اللاعبين يتحملون المسؤولية، وأنا مؤمن بقدرات لاعبي الفريق بأننا لن نصل إلى مرحلة حسابات الهبوط”.

وتابع: “لدي الرغبة في اللعب لعام آخر ولا أفكر في الاعتزال حالياً، في الدوري الانجليزي كنا نكافح للهروب من الهبوط لذلك مريت بنفس التجربة ذاتها مع الاتحاد”. وعن كلاسيكو الاتحاد والهلال، قال الأحمدي: “لم نكن محظوظين أمام الهلال بسبب الحكم ويفترض أن نحصل على ضربة جزاء وفي نهاية المباراة كنا على وشك نكسب والروح المعنوية كانت عالية ونتمنى نستمر في هذا المستوى”.

وأكمل حديثه: “لا أفهم، أحيانًا الفريق يقدم مستويات كبيرة أمام الهلال والنصر، ولكن لا يقدم مستوى أمام الفرق الضعيفة”.

وكان لاعب الوسط قد انضم لصفوف الاتحاد في صيف ٢٠١٨ قادمًا من فينورد الهولندي وشارك هذا الموسم مع الفريق في 18 مباراة ببطولة دوري المحترفين السعودي. والجدير بالذكر أن فريق الاتحاد جمع ١٩ نقطة من أصل ١٩ جولة لعبها في الدوري حتي الآن، محتلًا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.