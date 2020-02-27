جنابري يخشى تكرار سيناريو برشلونة

الأربعاء 26 فبراير 2020

حقق بالأمس فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزا مهما، على نظيره تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، في مباراة ذهاب الدور الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.



واستطاع اللاعب المتألق جنابري إحراز هدفين دفعة واحدة، في شباك البلوز، إلا أنه صرح لشبكة "إيه اس بي ان"، التي نقلت عنها صحيفة "إسبن" أن جنابري يأمل بالمرور بدلا من الوقوع بفخ برشلونة الإسباني.

وقال جنابري: إن علينا الاستعداد لمواجهة الإياب بشكل أكثر قوة وجدية وأن ثلاثة أهداف غير كافية ولكنها يجب أن تعطينا مزيد من الثقة.

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وأضاف: علينا توخي الحذر من الوقوع بسيناريو برشلونة الإسباني، الذي خسر الموسم الماضي أمام ليفربول رغم فوزه العريض بالذهاب.

وكان لامبارد ورفاقه تحديا كبيرا للبافري، رغم الهزيمة بثلاثية، إلا أن نجم البلوز السابق يؤكد أنهم لن ينظروا للوراء ولديهم الكثير من العمل.

وأكد مدرب الفريق اللندني، أنهم يقاتلون من أجل حجز مقعد بالمراكز الأربعة الأولى للتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.