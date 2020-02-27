اجتماع مثمر للجنة المنظمة لبطولة أبوظبي للجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، اجتماعها الثاني، ظهر أمس، برئاسة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وذلك بمقر الاتحاد في أبوظبي.

وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات والتحضيرات لتنظيم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الأكبر والأبرز عالمياً، والتي تسير بوتيرة متصاعدة، خصوصاً في ظل وضوح ملامح أدوار الشركاء ومساهماتهم المنشودة في تحقيق أعلى درجات النجاح على المستوى الترويجي والتنظيمي واللوجستي.

حضر الاجتماع عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال لدى الاتحاد مدير البطولة، إلى جانب ممثلين لعدد من الجهات الرسمية في الدولة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووكالة أنباء الإمارات، وشركة أبوظبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

وثمّن محمد سالم الظاهري، الجهود المشتركة بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركائه الداعمين والمساهمين، والعمل الجاد على تعزيز جودة البطولة كونها تعكس الصورة المشرقة للعاصمة أبوظبي موطن هذه الرياضة.

وأكد أن النسخة 12 من البطولة ستواصل مسيرة النجاح والتميز التي حققتها على مدى العقد الماضي.

وأوضح أن الاجتماع شكّل فرصة مميزة للشركاء لاستعراض خططهم في دعم نجاح البطولة وآليات تنفيذها والجداول الزمنية المقترحة، مشيداً بالمراحل التي تم إنجازها حتى اليوم، الأمر الذي يبشر ببطولة استثنائية. ولفت الظاهري إلى أن جديد النسخة 12 من البطولة يتخطى الرياضة إلى قطاعات حيوية كالسياحة والثقافة والأنشطة الترفيهية الملائمة لجميع أفراد العائلة والتي ستكون بدعم وإشراف دائرة الثقافة والسياحة.