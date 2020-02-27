"رضا عبد العال" لـ "مرتضي منصور" : أنا مش عبدالمعطي.. و"أمير" ابنك معملش حاجة واللاعيبة مش طايقاه

هاجم الكابتن "رضا عبد العال"، نجم الأهلي والزمالك السابق،المستشار "مرتضى منصور" رئيس نادي الزمالك، بعد تهكم الأخير عليه خلال أحد اللقاءات وأخطأ فى اسمه بـ"رضا عبد المعطي".

وقال "عبد العال" خلال مدالخة هاتفية لبرنامج "رأي عام" والمذاع عبر فضائية "Ten" : أنا مش رضا عبد المعطي.. أنا ليا تاريخ أكثر من أى حد فى نادى الزمالك.. وهتتريق هتريق.. ولو تطور الأمر هقول على الفضايح اللي جوه النادي

وتابع : رئيس الزمالك يشغل الجميع بأمور غير صحيحة، مؤكدا أن أمير مرتضى ليس السبب في فوز الأبيض ببطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، والسوبر المحلي أمام الأهلي

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وسخر "عبد العال" من تلك التصريحات قائلا : هل أمير تصدى لضربة جزاء ولا أحرز هدف بن شرقي في السوبر الأفريقي .

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