شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ويندي سيتي للاسكواش بتسع مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق اليوم الخميس، منافسات بطولة ويندي سيتي للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير الجاري وحتى الخامس من مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، كثاني بطولة بلاتينية في 2020 بعد بطولة جي بي مورجان.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة، حيث يشارك في منافسات الرجال كل من: علي فرج، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجي، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، زاهد سالم، مازن هشام، محمد الشربيني، يوسف سليمان، مصطفى عسل، عمر مسعد.

بينما في منافسات السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي، نور الشربيني، نوران جوهر، نور الطيب، هانيا الحمامي، سلمى هاني، يثرب عادل، مريم متولي، زينا ميكاوي، ندى عباس، روان العربي، ميار هاني، نادين شاهين، وهنا معتز.

وجاءت مباريات الدور الأول كالتالي:

مباريات الرجال:

عمر مسعد x الهندي راميت تاندون

مصطفى عسل x يوسف سليمان

محمد الشربيني x مازن هشام

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مباريات السيدات:

هنا معتز x الفرنسية كولين أومارد

نادين شاهين x ميار هاني

روان العربي x لي كا لاعبة هونج كونج

ندى عباس x الأمريكية صابرينا صبحي

زينا مكاوي x الفرنسية مليسا ألفيش

مريم متولي x الروسية ألكسندرا فولر

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.

وتوج علي فرج ورنيم الوليلي لاعبا وادي دجلة ببطولة الجمهورية للاسكواش، والتي أقامها الاتحاد المصري برئاسة عاصم خليفة في فبراير الجاري.