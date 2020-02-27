شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية خاصة للاعبى المصرى استعدادا لنهضة بركان بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق العشري المدير الفني للمصرى البورسعيدى على التركيز بشكل كبير على الجوانب البدنية للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية وخاصة المتعلقة منها بالقوة والتحمل والسرعة سعياً منه للوصول بتلك المعدلات لمستوياتها المثلى في إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لمواجهة نهضة بركان في ذهاب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية المقرر إقامتها الأحد المقبل بإستاد السويس .

في ذات السياق خضع اللاعبين لمجموعة من القياسات البدنية التي أعدها مخطط الأحمال الدكتور عبد الحميد كامل وذلك للوصول لوصف دقيق لمعدلات اللياقة البدنية لكل لاعب على حدة وذلك للعمل على الارتقاء بتلك المعدلات لجميع اللاعبين.

تلقت إدارة المصري البورسعيدى خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تخطرها من خلاله بتعديل موعد مباراة المصري ونهضة بركان المغربي بذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية لتقام في تمام التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد ، بدلا من موعدها المحدد سلفا في الثامنة مساء اليوم ذاته.

من ناحية أخرى أتمت إدارة النادي المصري بقيادة اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي أمس مراسم استقبال بعثة نادي نهضة بركان المغربي الشقيق والتي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة الخطوط الجوية المغربية القادمة من مدينة الدار البيضاء .

كان في استقبال البعثة التي تضم 36 فردا ويرأسها السيد عبد المجيد مضران نائب رئيس نادي نهضة بركان وفد من مسئولي النادي المصري يتقدمه محمد كمال مدير العلاقات العامة واللواء نادر مراد مدير أمن النادي بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشئون الإدارية والمركز الإعلامي والعلاقات العامة بالنادي.

وتوجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها بأحد فنادق القاهرة حيث سينتظم الفريق في معسكر مغلق حتى بعد غدٍ الجمعة، قبل أن تتوجه إلى العين السخنة لاستكمال معسكرها حتى موعد المباراة.

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وفـَضّل طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى اصطحاب 30 لاعبًا إلى المعسكر للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الأفريقية والمحلية، وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالى:

فى حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته، إيهاب العايدي.

فى خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال، بهاء مجدى، مصطفى طيارة، محمود حمد، خالد مصطفى.

فى خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسين رجب، اسلام عطية، حسن على، محمد جابر، حجاج عويس، عبد الناصر دى ماريا، شيخ موكورو، عبد الرحمن زين، أحمد عادل "ميسي"، أيمن ندا.

فى خط الهجوم : محمود وادى، أوستين أموتو.