شكرا لقرائتكم منسق صن داونز: انقطاع الكهرباء المتكرر سبب إقامة المباراة نهارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد علي منسق فريق صن داونز الجنوب إفريقي أن مواجهة الإياب أمام الاهلى التي سوف تقام في الساعة الثالثة عصرا بسبب قطع الكهرباء المتكرر .

وأوضح خالد على خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " أنه يوجد جالية مصرية كبيرة في جنوب أفريقيا سوف تقوم بتشجيع الاهلى أمام صن دوانز خلال مباراة العودة .

خاض فريق صن داونز الجنوب أفريقى أول تدريباته على ملعب بتروسبورت عقب الوصول الى القاهرة استعدادا لمباراة الاهلى المصرى ضمن مباريات دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا و المقرر لها السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى .

Advertisements

ويواصل فريق النادى الأهلى استعداداته للقاء المرتقب مع فريق صن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل، باستاد القاهرة، حيث خاض اليوم الفريق مرانه بحماس شديد، ونشر حساب النادى الأهلى عبر حسابه على انستجرام مجموعة من الصور معلقا " التتش .. مستعدون للتحدي الإفريقى .. يلا يا أهلى"

ونفدت تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بالكامل قبل 72 ساعة من إقامة المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، وأعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن توزيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عن نفاذ تذاكر المباراة بالكامل على مستوى جميع الفئات والمقدر عددها بـ30 ألف تذكرة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية على العدد.