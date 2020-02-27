شكرا لقرائتكم أحمد حسن: اتحاد الكرة ذبح كهربا ولا يستحق الإيقاف 6 شهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وسخر أحمد حسن من انسحاب الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية: "لجنة الانضباط ذبحت كهربا بقرارها وهو لا يستحق ذلك" وتابع: "إيقاف إمام عاشور لنهاية الموسم أيضا جاء نظرا لقيامه بضرب لاعب كبير بقيمة وليد سليمان"

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