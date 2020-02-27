شكرا لقرائتكم محمد مرجان: الخطيب بذل مجهودا كبيرا لزيادة عدد الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف مرجان في بتصريحات تلفزيونية: "إدارة الأهلي نجحت في زيادة أعداد الجماهير أمام صن داونز من 10 ألاف الى 30 ألف"
وتابع: "نناشد الجماهير بالالتزام بالقوانين من أجل الزيادة أكثر في الأدوار القادمة"
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مرجان: الخطيب بذل مجهودا كبيرا لزيادة عدد الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.