شكرا لقرائتكم محمد مرجان: الخطيب بذل مجهودا كبيرا لزيادة عدد الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف مرجان في بتصريحات تلفزيونية: "إدارة الأهلي نجحت في زيادة أعداد الجماهير أمام صن داونز من 10 ألاف الى 30 ألف"

وتابع: "نناشد الجماهير بالالتزام بالقوانين من أجل الزيادة أكثر في الأدوار القادمة"