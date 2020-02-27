4 مباريات اليوم وقمة بين الشارقة والوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تفتتح الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم اليوم بأربع مباريات، سيكون أبرزها بين الشارقة والوصل في استاد الملك، والوحدة مع النصر في استاد آل مكتوم، في حين يلعب العين مع مضيفه حتا، وعجمان مع الظفرة.

وتختتم الجولة غداً الجمعة، بثلاث مباريات تجمع بني ياس مع شباب الأهلي المتصدر، والجزيرة مع خورفكان، والفجيرة مع اتحاد كلباء.

في اللقاء الأول، يتطلع العين الثاني برصيد 31 نقطة عندما يلاقي حتا اليوم في استاد حمدان بن راشد لتقليص الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى نقطتين وزيادة الضغط عليه قبل مباراته مع بني ياس الجمعة.

ويقدم العين عروضاً هجومية قوية في الفترة الأخيرة حيث سجل 19 هدفاً في 5 مباريات، منها ستة في الكأس أمام الوصل، كما يتصدر مهاجمه لابا ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً، ومع استعادة البرازيلي كايو لحضوره التهديفي فإن الأمور ستكون صعبة على حتا صاحب 12 نقطة والذي مازال مهدداً بالهبوط.

ويستضيف الشارقة الخامس (28 نقطة) الوصل الثامن (23 نقطة)، وعلى «الملك» تجنب أي تعثر في حال أراد مواصالة الحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

وستشهد المباراة ظهوراً ثانياً لنجم «الملك» البرازيلي إيجور كورنادو بعد غيابه عن صفوف الشارقة منذ ديسمبر/‏ كانون الأول 2019، وقد لعب 10 دقائق في لقاء اتحاد كلباء الأخير، ومن المتوقع ان يأخذ وقتاً أكثر في لقاء اليوم.

ويستضيف النصر السابع (24 نقطة) ضيفه الوحدة الرابع (29 نقطة) الذي أبقت انتصاراته الخمسة الأخيرة على آماله بالمنافسة.

كما يستضيف عجمان العاشر (18 نقطة) الظفرة السادس (26 نقطة) في مباراة لتحسين المراكز.

دعوة للتركيز

على خط آخر، أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن اللاعبين في لقاء الوصل يحتاجون للتركيز للخروج بنتيجة إيجابية، وأضاف «مبارياتنا مع الوصل دائماً ما تكون قوية، والوصل فريق يفرض على الجميع احترامه».

وكشف العنبري عن استراتيجيته في المباراة وقال «نعتمد على أسلوبنا وهو أسلوب التوازن في اللعب ولا نعاني من غيابات في صفوف لاعبينا، وإيجور سيكون مع المجموعة ومشاركته تعتمد على مستوى لياقته البدنية». وكشف العنبري: غياب إيجور في المباريات الماضية فرض علينا تعديل أسلوبنا.

ومن جانبه قال محمد خلفان مهاجم فريق الشارقة: نسينا مباراة اتحاد كلباء ونسعى لتقديم أفضل ما عندنا في مباراة الوصل»، وتابع «لا أستطيع الحكم على نفسي ومستواي لكني أقول إن لدي الكثير لتقديمه»، وعن مباراة الوصل قال: مباريات الشارقة والوصل دائماً ما تأتي قوية ونسعى للخروج بالنقاط كاملة».

قلل اللاعب من تأثير الضغوط عليه وقال: «الضغط شيء طبيعي ونعرف كيف نتعامل معه، منديز وكايو وشوكوروف لم يقصروا في غياب ايغور. وعن وجود المهاجم من فئة المواليد المربوعي وتأثيره على حظوظه في المشاركة قال: وجود المربوعي يصنع منافسة بيننا ولا يشكل أي قلق بالنسبة لي وتابع: الانسجام موجود بيني وبين زملائي اللاعبين وهو يزداد مع المباريات».

من جهته، أكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل صعوبة المباراة التي ستقام في مواجهة أحد أهم فرق الدوري في آخر موسمين.

وأضاف أن صعوبة اللقاء ستكون حافزاً للاعبي الوصل من أجل تقديم مباراة مثالية، رغم خوض «الإمبراطور» المباراة بتشكيلة يغيب عنها ثلاثة لاعبين مهمين هم جورج للإيقاف والبرازيلي ويلتون سواريز والألماني كريستيان.

وقال ريجيكامب: طلبت من اللاعبين ضرورة اللعب بنفس الحماس والرغبة في الفوز التي لعبوا بها أمام العين في الكأس رغم أنها انتهت بنتيجة 6-5 للعين.

وعن البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال مباراة العين الأخيرة قال: هناك سوء تفاهم حصل من جانب الحكم الرابع عندما لاحظ أني رميت بزجاجة المياه على الأرض ناحية دكة الاحتياطي ولكن الحكم الرابع ظن أني قمت بقذفها صوب حكم المباراة وهذا ليس صحيحاً.