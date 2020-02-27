شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان أندية دبي للبراعم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات «مهرجان أندية دبي لبراعم كرة القدم تحت 8 سنوات» الذي تنظمه أندية دبي تحت إشراف «مجلس دبي الرياضي»، ويشارك فيه أكثر من 200 لاعب من أندية النصر وحتا والوصل وشباب الأهلي.
وأقيمت فعاليات اليوم الأول من المهرجان في نادي النصر تحت مسمى «كأس خميس سالم»؛ تكريماً لمدرب حراس المنتخب الوطني السابق، والمشرف الفني على الحراس في أكاديمية نادي النصر حالياً.
ويستضيف نادي حتا فعاليات المهرجان يوم السبت المقبل 29 فبراير/شباط الحالي من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الخامسة مساء.
ويساهم المهرجان في منح اللاعبين في عمر مبكرة جداً الفرصة للعب مع أقرانهم، والاستمتاع بخوض المنافسات؛ لتنمية مهاراتهم، واكتشاف الموهوبين منهم؛ من أجل رعايتهم.
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